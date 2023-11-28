Москвичей предупредили об ухудшении погоды 30 ноября

Ночью в четверг, 30 ноября, в Москве ожидается ухудшение погоды, в этот день будет метель, порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Об этом «Москве 24» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в среду, 29 ноября, в столице ожидается снег. Температура воздуха ночью будет в пределах -10…-12°C, днем будет -2…-4°C.

«С точки зрения погоды наиболее неблагоприятным днем в столице окажется 30 ноября. Мы будем находиться под влиянием южного циклона. Он принесет снег и метель в ночные часы. Порывы ветра ночью 30 ноября могут достигать 14–17 метров в секунду. Снежно будет и днем, но ветер чуть потише. Температура в течение суток практически одинаковая и составит -5…-7°C», — сообщила Позднякова.

В пятницу, 1 декабря, возможен небольшой снег, температура воздуха составит -2…-7°C. В предстоящие выходные будет облачная погода, временами будет идти снег. Температура в эти дни составит -5…-10°C.

«То есть и в начале зимы она останется ниже, чем положено для этого времени года», — заключила синоптик.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что 29 и 30 ноября на юге европейской территории России ожидается неблагоприятная погода с сильными осадками и ветром до 20-25 метров в секунду. Непогода снова затронет Крым, Черноморское побережье Кавказа. Также сильные осадки в ближайшие дни ожидаются в других регионах, преимущественно – в центральной части страны.

Ранее в Гидрометцентре назвали шторм в Крыму самым сильным за всю историю исследований.