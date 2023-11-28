Приморские таможенники изъяли у граждан Китая 15 кг трепанга

В Приморском крае таможенники поймали двух граждан Китая с 15 килограммами трепанга. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, крупнейшую с начала года партию контрабандного трепанга, который также называют морским огурцом, удалось остановить на пункте пропуска Турий Рог. Таможенники задержали мужчину и женщину из Китая, которые пытались незаконно вывезти груз из России.

«В ходе досмотра под одеждой и в личных вещах китайцев таможенники нашли морской огурец. Нарушители заявили, что везут товар по просьбе незнакомца, чтобы передать третьим лицам на территории Китая», — рассказали в ФТС России.

Граждане Китая стали фигурантами административных дел. В службе напомнили, что для вывоза морского огурца необходимо иметь разрешение Россельхознадзора и ветеринарный сертификат.

Ранее на Сахалине задержали браконьеров с трепангом на 11 млн рублей.