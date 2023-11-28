Украинцы рассказали о своем разочаровании продолжающимся конфликтом

Разочарование, уныние и усталость растут среди населения Украины из-за опасений, что конфликт с Россией будет долгим. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на рассказы украинцев.

По данным агентства, среди украинского населения растет разочарование относительно застопорившегося контрнаступления и напряженности между правительством и военным руководством.

Согласно опросам общественного мнения, на которое ссылается Bloomberg, рейтинг одобрения гражданами президента Украины Владимира Зеленского снижается. Также чувствуются колебания среди членов НАТО относительно помощи Киеву.

«Я чувствую отчаяние... Этой войне нет конца, и иногда я просто перестаю верить, что она когда-нибудь закончится», — поделилась медсестра из Киева Натальа Кобюк, чей муж находится на передовой с начала российской спецоперации на Украине.

Кроме того, украинцы переживают из-за призыва на военную службу, поскольку людей на фронте становится все меньше, из-за коррупции, пишет Bloomberg.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.