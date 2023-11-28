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На Алтае женщина хотела успокоить новорожденную дочь, но проломила ей череп

На Алтае женщина проломила ребенку череп, чтобы успокоить

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Depositphotos

В Алтайском крае женщина нанесла ребенку серьезные травмы из-за того, что хотела успокоить. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в барнаульском кризисном центре для женщин. Россиянке нужна была психологическая помощь, но в организацию она приехала с новорожденной дочерью.

Как сообщила сама 24-летняя пациентка, она не могла успокоить ребенка, поэтому несколько раз ударила ее по голове. Девочку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом костей черепа.

Женщину задержали. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего.

Ранее жителю Челябинска пробили голову после похода в ресторан.

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