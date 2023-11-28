Крупнейший в мире айсберг впервые за 30 лет пришел в движение

В ноябре крупнейший в мире айсберг А23а вышел на чистую воду в Южном океане, оказавшись под угрозой разрушения. Об этом сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).

Специалисты предполагают, что в ближайшее время айсберг войдет в море Скоша — там он или прекратит свое существование, или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще на протяжении нескольких лет.

Айсберг А23а был образован в 1986 году в результате откола внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Все это время он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Весной этого года айсберг начал активно дрейфовать в сторону кромки льда.

До этого сообщалось, что в Антарктиде огромный айсберг D-30A площадью 1440 квадратных километров (немногим меньше территории Гваделупы) врезался в небольшой остров Кларенс, населенный пингвинами. Инцидент зафиксировали камеры спутника NASA Aqua.

Ранее ученые выяснили, как мегаайсберги влияют на окружающую среду.