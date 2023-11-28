Сомнолог назвал причины хронического недосыпа и способы «отоспаться впрок»

Хронический недосып грозит снижением памяти, внимания, скорости реакции и работоспособности. В долгосрочной перспективе это может привести к снижению иммунитета, развитию ожирения и сахарного диабета. При этом человек может выспаться впрок на выходных – главное, делать это правильно, рассказал Общественной Службе Новостей член правления межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов.

Для полноценного отдыха каждому человеку требуется разное количество сна: от 4-5 часов до 10-12 часов. Мнение о 8 часах как об идеальной продолжительности сна – это усредненный показатель, отметил сомнолог.

Чтобы лучше высыпаться, нужно правильно планировать сон, считает Кудинов. Так, если к утру требуется доделать важные дела, то лучше проснуться на час раньше, чем лечь на час позже, так как в ночное время человек, как правило, уже сонный и уставший.

«Впрок выспаться не невозможно. А высыпаться в выходные, пытаясь компенсировать недосып – это нужно уметь делать правильно, — убежден специалист. — Нужно не спать дольше, а лечь раньше. Потому что важно просыпаться в одно и то же время для того, чтобы понедельник не был днем тяжелым. Чем позже вы ляжете, тем позже вы должны будете проснуться».

В выходные люди часто не только позже просыпаются, но и слишком поздно ложатся спать. Это не поможет компенсировать недосып, так как после этого вставать рано утром на работу еще сложнее, отмечет сомнолог.

«Начинаются бессонницы. Поэтому, если вам нужно выспаться и компенсировать некоторый недосып, то нужно ложиться раньше, а не спать дольше», — советует он.

Напомним, также Кудинов отмечал, что свечение гаджетов по ночам мешает выработке мелатонина и нарушает сон.

Также отмечалось, что осенью из-за перестройки всего организма у людей могут возникать проблемы со сном.