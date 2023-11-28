В России напомнили о мерах поддержки для неработающих мам

В России есть несколько мер поддержки для временно неработающих мам. Об этом напомнила в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, во время отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет мамы в России получают соответствующие выплаты — порядка 40% от ее средней зарплаты.

Также женщинам выплачивают пособия по беременности и родам. С 2024 года размер этих выплат увеличат в 1,5 раза до 565 тысяч рублей. А в 2025 пособия вырастут почти до 800 тысяч рублей.

Депутат обратила внимание, что нуждающиеся семьи могут получить выплаты из материнского семейного капитала на каждого ребенка. Также они могут получать единое детское пособие, размер которого зависит от доходов семьи и может составлять 50, 75, 100% прожиточного минимума на ребенка в зависимости от региона.

Бессараб напомнила, что когда женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, ей все равно засчитывается в страховой стаж, даже когда работодатель в это время не вносит за нее страховые взносы. Этот стаж засчитывается в размере 1,8 балла за каждый год в отпуске по уходу за ребенком на первого ребенка, 3,6 балла — на второго, 5,4 — на третьего и последующих. Так можно получить до 6 лет стажа за нестраховой период в отпуске по уходу за ребенком, заключила она.

Ранее Госдуме призвали сделать бессрочным закон о материнском капитале.