У Курил зафиксировали землетрясение

Сейсмологи зафиксировали в Тихом океане у побережья южных Курил землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

По данным ученых, землетрясение произошло 28 ноября в 11:28 по местному времени (3:28 мск). Эпицентр находился в 125 км юго-восточнее острова Итуруп. Очаг подземных толчков был на глубине 59 км.

По данным источника агентства, на Итурупе ощутили толчки силой до трех баллов, а на Кунашире — до двух баллов. Тревогу цунами не объявляли, пострадавших и разрушений не зафиксировали.

До этого сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5 у побережья Папуа — Новой Гвинеи на юго-западе Тихого океана. По данным геослужбы, очаг подземных толчков находился на глубине 12,3 км, эпицентр стихии располагался в 65 км к западу от города Вевак с населением свыше 25 тыс. человек в провинции Восточный Сепик.

Ранее ученые в США выяснили, что толчки могут ощущаться через столетия после землетрясения.