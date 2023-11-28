Летевший в Хорватию частный самолет разбился в Австрии

Частный самолет Rockwell Commander 112B врезался в гору Касберг в Австрии и разбился. Об этом пишет портал Aviation24.be.

Инцидент произошел 25 ноября с воздушным судном, летевшим по маршруту Пршибрам (Чехия) — Медулин (Хорватия), во время сильного снегопада.

По данным издания, на борту самолета находились четыре человека. Пилота и пассажиров спасти не удалось.

12 ноября сообщалось о крушении самолета ВВС США над Средиземным морем.

По данным Европейского командования Вооруженных сил США (USEUCOM), инцидент произошел во время дозаправки в воздухе. Самолет столкнулся с технической неисправностью, в результате чего упал в море. Тип разбившегося судна не уточняется.

В сентябре вертолет зацепил высоковольтные провода в одном из штатов США.

17 сентября министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявлял, что тушивший пожары в турецкой провинции Измир вертолет упал в водохранилище. При расследовании было установлено, что вертолет врезался в плотину Тахталы, из которой набирал воду для тушения лесного пожара.

Ранее ВМС США одобрили полномасштабное производство тяжелых вертолетов Sikorsky CH-53K.