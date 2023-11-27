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Самолет Ил-76 сел в Шереметьево

Самолет Ил-76 из Новосибирска благополучно сел в Шереметьево

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РИА Новости

Тяжелый транспортный самолет Ил-76 из Новосибирска благополучно сел в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили источники РИА Новости.

По его словам, воздушное судно произвело посадку в 17:46 мск.

Незадолго до этого экстренные службы сообщали, что самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьево из-за отказа навигационной системы.

Ранее самолет, летевший рейсом Петропавловск-КамчатскийМосква попал в сильную зону турбулентности. Отмечается, что в самолете летел глава Минздрава Камчатки Александр Гашков, который оказал помощь пострадавшим пассажирам: одна женщина ударилась головой, а у второй началась паническая атака.

Пассажирка рейса рассказала «Газете.Ru», что сильная турбулентность во время полета началась «быстро и мощно». Она отметила, что людей пугала не тряска, а ощущение резкого снижения самолета.

Ранее очевидец рассказал о мужчине, бегавшем раздетым около самолетов в Домодедово и устроившем потасовку с бортпроводником.

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