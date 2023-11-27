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Завершился первый этап ежегодной бизнес-премии «Лучшие в России»

В России выбрали финалистов премии «Лучшие в России — компания и персона года»

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Пресс-служба премии Компании/Персоны года 2023

Завершился первый этап премии ежегодной бизнес-премии «Лучшие в России», сообщает пресс-служба премии. Экспертное жюри выбрало первых финалистов в блоке «Компании и персоны 2023 года».

Предполагается, что, участвуя в премии, новые участники рынка могут приобрести публичное и экспертное признание, обзавестись сетевыми связями и партнерствами, а также повысить мотивацию сотрудников.

Организаторы премии предполагают, что участие в мероприятии открывает перед компаниями новые возможности для продвижения своего бизнеса, укрепления репутации и расширения деловых связей.

«Компания года и Персона года – первые российские бизнес-премии, учрежденные еще в 90-х годах, во время становления новой России. За 25 лет своего существования они сами превратились в бренд, который известен всему бизнес-сообществу. И не только продолжают оставаться на рынке, но из традиционных премий трансформировались в индекс узнаваемости и признания компаний и руководителей отдельных направлений бизнеса», — рассказала генеральный директор премии Елена Лапик.

Следующим этапом премии будет отбор и награждение проектов компаний, которые приносят пользу обществу и обеспечивают рост бизнеса. Отмечается, что в целях расширения географии присутствия заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 1 февраля 2024 года.

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