Бывший топ-менеджер «Ростеха» получила срок по делу о взятках

Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам тюрьмы бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину. Об этом сообщил ТАСС.

Лалетину обвинили в получении взяток на сумму почти в 67 млн руб. от руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна», производящего головные части ракет «Искандер». Уточняется, что подсудимой также грозит штраф на сумму более 200 млн рублей, равный трехкратному размеру инкриминированных ей взяток.

Согласно материалам дела, Лалетина с февраля 2018-го по апрель 2019 года получила взятку в особо крупном размере от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова. Деньги переводились небольшими траншами, а с учетом предметов и услуг общая сумма составила 66 млн 830 тыс. рублей. Как указывал прокурор, эта сумма включает в себя отдых семьи Лалетиной в Турции, персидский ковер, чемодан Louis Vuitton и соковыжималку.

Обвинение требовало для Лалетиной десять лет колонии, но в итоге судья приговорил ее к восьми годам колонии общего режима. Также ее оштрафовали боле чем на 133 млн рублей.

Издание пояснило, что защита Лалетиной собирается обжаловать приговор.

Ранее в Рыбинске задержали бывшего заместителя мэра города по делу о взятке.