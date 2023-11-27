В акцию «Сохраним лес» включились все регионы России

Херсонская область стала 89-м субъектом РФ, поддержавшим акцию «Сохраним лес», сообщили «Газете.Ru» организаторы акции.

Центральное мероприятие акции прошло в городе Скадовск 24 ноября, — 50 молодых деревьев высадили «Волонтеры леса», местные жители и представители городской администрации.

Как отметил замглавы Рослесхоза Александр Панфилов, объемы мероприятий по лесовосстановлению полностью замещают потери леса от вырубок, природных пожаров, вредителей и другого негативного воздействия.

«Леса имеют глобальное экологическое значение. Масштабы, которые каждый сезон достигает акция «Сохраним лес» по всей стране, позволяют увеличивать площади новых лесов. Хотелось бы особенно отметить готовность граждан нашей страны активно участвовать в поддержании благоприятной среды обитания, сохранении и приумножении наших лесов», — подчеркнул Александр Панфилов.

Официальный старт Всероссийской акции по восстановлению лесов, которая проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства в рамках нацпроекта «Экология», был дан в начале сентября.

Ранее число участников акции «Сохраним лес» превысило миллион.