Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В акцию «Сохраним лес» включились все регионы России

Херсонская область присоединилась ко всероссийской акции «Сохраним лес»

close
100%
Акция «Сохраним лес»

Херсонская область стала 89-м субъектом РФ, поддержавшим акцию «Сохраним лес», сообщили «Газете.Ru» организаторы акции.

Центральное мероприятие акции прошло в городе Скадовск 24 ноября, — 50 молодых деревьев высадили «Волонтеры леса», местные жители и представители городской администрации.

Как отметил замглавы Рослесхоза Александр Панфилов, объемы мероприятий по лесовосстановлению полностью замещают потери леса от вырубок, природных пожаров, вредителей и другого негативного воздействия.

«Леса имеют глобальное экологическое значение. Масштабы, которые каждый сезон достигает акция «Сохраним лес» по всей стране, позволяют увеличивать площади новых лесов. Хотелось бы особенно отметить готовность граждан нашей страны активно участвовать в поддержании благоприятной среды обитания, сохранении и приумножении наших лесов», — подчеркнул Александр Панфилов.

Официальный старт Всероссийской акции по восстановлению лесов, которая проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства в рамках нацпроекта «Экология», был дан в начале сентября.

Ранее число участников акции «Сохраним лес» превысило миллион.

Все новости на тему:
Цивилизация
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий