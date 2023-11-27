В ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн продуктов из-за нового закона

В ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао на складах из-за нового закона о защите лесов. Об этом пишет The Financial Times.

В соответствии с законом, на территории интеграционной группировки будет запрещена продажа продуктов, произведенных в зоне активной вырубки лесов. Закон вступил в силу в июне 2023 года. Переходный период продлится до декабря 2024 года. 70% мирового производства какао сосредоточено в Кот-д'Ивуаре и Гане, где широко распространены вырубка лесов и детский труд, а также производятся притеснения верующих некоторых конфессий. Крупнейшими мировыми производителями кофе являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия.

До этого в Японии предупредили о «проблеме 2050», когда половина территорий, на которых в настоящее время выращивается кофе Арабика, к 2050 году может стать непригодной для этого из-за глобального потепления.

Ранее депутаты предложили запретить уничтожать конфискованные продукты питания.