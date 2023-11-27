Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экстренные службы Ростовской области переведены в особый режим готовности

Власти Ростовской области сообщили о переводе экстренных служб в особый режим

close
100%
https://t.me/officialsochi

Службы экстренного реагирования Ростовской области переведены в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями, говорится на официальном сайте правительства региона.

Сообщается, что для борьбы со стихией и организации помощи населению привлечены более 5,5 тыс. сотрудников экстренных служб.

Власти отмечают, что наиболее опасная обстановка из-за резких изменений уровня воды сложилась на территории Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов.

Из-за аварий на электросетях без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей. Проводятся восстановительные работы. Работает 113 аварийных бригад.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России об опасной погоде 27 ноября.

26 ноября мощный ураган обрушился на Крым. Почти полмиллиона человек остались без электричества.

Ранее климатолог Александр Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий