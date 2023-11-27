Экстренные службы Ростовской области переведены в особый режим готовности

Службы экстренного реагирования Ростовской области переведены в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями, говорится на официальном сайте правительства региона.

Сообщается, что для борьбы со стихией и организации помощи населению привлечены более 5,5 тыс. сотрудников экстренных служб.

Власти отмечают, что наиболее опасная обстановка из-за резких изменений уровня воды сложилась на территории Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов.

Из-за аварий на электросетях без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей. Проводятся восстановительные работы. Работает 113 аварийных бригад.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России об опасной погоде 27 ноября.

26 ноября мощный ураган обрушился на Крым. Почти полмиллиона человек остались без электричества.

Ранее климатолог Александр Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.