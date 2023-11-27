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Депутат предложила вернуть поселковые родильные дома

Депутат Останина считает необходимым создать в поселковых больницах роддома

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Shutterstock

Депутат Государственной думы председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает необходимым создать в поселковых больницах родильные дома для повышения рождаемости и предоставления квалифицированной помощи. Об этом она заявила в эфире радио »Говорит Москва».

«У нас 30 лет назад родильные отделения были даже в поселковых больницах. Не должны перинатальные центры подменять родовспоможение на местах. Говорят, у нас и на селе стали меньше рожать. Как они будут больше рожать, если в Томске роженица на лыжах сама в родильный дом добиралась? Поэтому и это пугает наших женщин», — заявила Останина.

Она выступила за предоставление квалифицированной помощи акушеров и гинекологов не только в районных центрах, но и в крупных поселках.

До этого томские врачи спасли беременную с инсультом и ее младенца.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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