Израиль получил четвертый список заложников для обмена

Израиль получил четвертый список заложников, подлежащих обмену в рамках соглашения о прекращении огня с ХАМАС. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в социальной сети X, передает ТАСС.

«Мы пока ведем обсуждение списка, который был получен ночью и в настоящее время изучается израильской стороной», — заявили в канцелярии.

До этого израильская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщила о получении Израилем списка заложников, которые должны быть освобождены 27 ноября. Их гражданство и количество не раскрываются.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. Три обмена заложниками в рамках сделки уже состоялись.

Ранее Нетаньяху допустил продление перемирия в секторе Газа.