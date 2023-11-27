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В Чехии состоится крупнейшая в истории страны забастовка

В Чехии 27 ноября пройдет крупнейшая в истории забастовка

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Marko Drobnjakovic/AP

27 ноября в Чехии пройдет крупнейшая в истории страны забастовка. Об этом заявил руководитель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула, сообщает РИА Новости.

По его словам, в забастовке намерены принять участие около миллиона работников фирм и предприятий, а также 70% учителей начальных и средних школ.

Стршедула подчеркнул, что с помощью забастовки необходимо заставить правительство Чехии задуматься над тем, что происходит в стране. Глава профсоюзов обвинил чешских министров в том, что они крайне неохотно идут на социальный диалог с гражданами и не желают прислушиваться к требованиям общества.

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что, несмотря на отсутствие потребности, местные фирмы продолжают закупать газ из России. Он утверждает, что Чехия уже создала запасы газа на зиму и не нуждается в российских поставках.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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