Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Половина Донецка и Мариуполь обесточены

Половина Донецка и Мариуполь обесточены после прилета ВСУ

Половина Донецка и Мариуполь обесточены после прилета ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Донецк».

Также свет отсутствует в нескольких городах региона.

25 ноября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что за сутки украинские военные обстреляли ДНР 31 раз.

Под огнем 24 ноября оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка, Донецк и Ясиноватая. По данным СЦКК, на донецком направлении ВСУ совершили девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм и применили ударный беспилотник. При этом на горловском направлении было произведено 17 обстрелов из артиллерии калибра 152 мм и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, а по Ясиноватой произвели три обстрела из артиллерии калибра 155 мм.

Всего за эти сутки ВСУ выпустили 103 различных боеприпаса по территории ДНР.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий