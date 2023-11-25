В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Движение морского пассажирского транспорта остановлено в 18:00 из-за ухудшающихся погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале транспорта Севастополя.

Отмечается, что на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Накануне сообщалось, что рейд через Севастопольскую бухту перекрыли из-за ухудшения погоды. Движение морского пассажирского транспорта также быо остановлено. По данным дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, движение катеров и паромов остановили в пятницу в 5:15 по мск. Для перевозки жителей с площади Нахимова и площади Захарова запущен дополнительный маршрутный транспорт.

В середине ноября Керченская паромная переправа приостанавливала свою работу, так как на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями и усилением ветра.

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