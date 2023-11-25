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При демонтаже горнолыжного комплекса в Красногорске упал кран

Кран упал на здание при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске

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Строительный кран рухнул при сносе горнолыжного «Снежком» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по Московской области.

«В Красногорске <…> упал башенный кран при демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком», — уточнили в ведомстве.

По данным спасателей, повреждена кровля и фасад котельной, что не повлияло на ее работоспособность. На кадрах опубликованных в сети видно, что кран резко заваливается на бок и стремительно падает.

По информации Telegram-канала »112», не исключено, что рабочие перегрузили технику. Это могло стать причиной падения крана.

При падении высотного крана пострадал крановщик, написал телеканал »360». О состоянии мужчины пока нет информации.

В сентябре в Москве рабочий упал с десятиметровой высоты.

Ранее бетонные блоки обрушились на детскую площадку на Урале.

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