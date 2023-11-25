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На выставке «Россия» открылись экспозиции о достижениях транспорта и ЖКХ

На ВДНХ заработали экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»

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Алексей Никольский/РИА Новости

На выставке-форуме «Россия» заработали экспозиции Министерства транспорта «Россия в движении» и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Строим будущее», на которых гости могут ознакомиться с главными достижениями в обеих отраслях.

В открытии экспозиций приняли участие первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов, министр транспорта России Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который также провел экскурсию для детей из новых территорий.

Среди уникальных экспонатов выставки Минтранса — реалистичная масштабная модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, портальных инспекционно-досмотровых комплексов в пунктах пропуска через государственную границу и интерактивная карта опорной сети автомобильных дорог.

Кроме того, на экспозиции для посетителей есть тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей.

«Впечатления потрясающие — на небольшой площади удалось собрать достижения транспортной отрасли за последние 6–10 лет. Очень важно, что многое сделано в интерактивной форме — здесь будет очередь детей стоять», — отметил Андрей Белоусов.

В свою очередь, на экспозиции Минстроя «Строим будущее» представлены достижения во всех сферах строительства и городского хозяйства. Например, беспилотный робот-дворник «Городовой», который не только убирает улицы, но и обеспечивает безопасность. Он подключен к системе «Безопасный город».

Выставка «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Участие в выставке принимают представители органов федеральной власти, крупных корпораций и общественных объединений.

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