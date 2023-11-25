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В Мурманской области рассказали об обстановке на закрытом КПП на границе с Финляндией

Губернатор Чибис: 55 иностранцев перевезут к открытому КПП на финской границе

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Павел Львов/РИА «Новости»

Обстановка на закрытом контрольно-пропускном пункте КПП «Салла» в Мурманской области, где очереди на пересечение границы с Финляндией ожидали сотни мигрантов, урегулирована. Об этом рассказал губернатор российского региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

С 24 ноября по решению Финляндии на всей российско-финляндской границе остался только один открытый КПП — МАПП «Лотта» в Кольском районе Мурманской области.

По словам Чибиса, 200 человек будут отправлены автобусами в Санкт-Петербург, они решили остаться в России, документы у них для этого есть. Еще 55 иностранцев перевезут к открытому КПП на севере Мурманской области. При этом 58 человек успели 23 ноября пересечь границу с Финляндией до полного закрытия КПП «Салла».

Губернатор добавил, что в Кольском районе на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Лотта» ситуация находится под контролем, совместно с правоохранительными органами были приняты все необходимые меры.

Накануне Чибис сообщал, что 200 иностранцев, собравшихся у финской границы в Заполярье, были отправлены в Санкт-Петербург.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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