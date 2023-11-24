Экс-премьера России Касьянова признали иноагентом

Минюст России внес в список иноагентов Михаила Касьянова (признан в РФ иностранным агентом), который был главой правительства РФ с 17 мая 2000-го по 24 февраля 2004 года. Об этом сообщается на сайте министерства.

В 2017 году Forbes назвал Касьянова одним из самых эффективных премьер-министров в истории современной России. Он проживает за пределами РФ.

Как заявили в Минюсте, Касьянов «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также выступал против военной операции на Украине, и участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Кроме того, он является членом «Антивоенного Комитета России».

В реестр иноагентов также попали историк Илья Венявкин, журналисты Илья Давлятчин (признан в РФ иностранным агентом) и Идрис Юсупов, а также ООО «Люди».

При этом из реестра в связи с ликвидацией была исключена общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

17 ноября Минюст внес в список иноагентов «Команду против пыток», издание «The Moscow Times» (признано в РФ иностранным агентом) и актрису Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом).

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.