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ХАМАС нашел ошибку в списках освобождаемых заложников

Al Hadath: ХАМАС обнаружил ошибку в списках освобождаемых заложников

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Hadas Parush/Reuters

Палестинское исламистское движение ХАМАС обнаружило, что в списки заложников, которые должны быть освобождены в пятницу, 24 ноября, закралась ошибка. Как сообщает телеканал Al Hadath, сейчас идет работа по ее решению.

«Мы обнаружили ошибку в списках заложников, и она исправляется», — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на руководство ХАМАС.

В Al Hadath также добавили, что по условиям обмена из израильских тюрем будут освобождены 39 палестинских подростков и женщин. Все они, по данным канала, выходцы с Западного берега реки Иордан и Иерусалима.

22 ноября власти Израиля и ХАМАС при посредничестве Катара согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена заложников и арестованных.

В рамках первого этапа предусмотрен обмен по формуле один за трех: 50 пленных ХАМАС, находящихся в Газе, будут возвращены за 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

При этом ХАМАС отказался сообщить Израилю точный маршрут следования заложников.

Ранее было описано, как именно пройдет обмен заложниками между Израилем и ХАМАС.

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Война в Израиле
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