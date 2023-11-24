Россиянам рассказали, почему продукты по скидкам нужно покупать осторожно

Товары по акции в магазинах следует покупать с осторожностью, потому что чаще всего скидки на них делают из-за выходящего срока годности. Об этом «Пятому каналу» рассказал председатель Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

«Есть хорошие акции, но нужно очень аккуратно подходить к такой покупке. То есть если вы знаете товар и марку, производителя, то вполне можно доверять», — пояснил он.

Однако товары малоизвестного бренда с очень низкой стоимостью должны вызывать подозрение, отметил эксперт. Помимо этого, важно тщательно изучать состав продукции, указанный на этикетке. Вишневецкий также добавил, что некачественный и испорченный продуктовый товар не всегда может быть отмечен скидочным ценником. Иногда его могут продавать по полной стоимости.

23 ноября сообщалось, что Роскачество обнаружило в продаваемых в России пельменях кишечную палочку и патогенные бактерии — листерии и сальмонеллы. Организация исследовала пельмени 20 популярных торговых марок по 587 показателям качества и безопасности.

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