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Бывшего красноярского депутата объявили в розыск

Экс-депутат Закса Красноярского края Гольдман объявлен в розыск

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман был объявлен в розыск после предъявления ему обвинений в мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главы следственного управления МВД России по Красноярскому краю Руслана Северина.

Северин отметил, что следователи продолжают вести обыски на объектах, принадлежащих Гольдману и компании в его собственности. Обыску уже подверглись 10 таких объектов.

Сообщается, что более тысячи пайщиков принадлежащего Гольдману кредитного потребительского кооператива «Агро вклад» обратились в полицию, требуя компенсации ущерба на сумму свыше 1 млрд руб. На фоне продолжающегося расследования Гольдман был лишен депутатских полномочий.

24 ноября МВД возбудило дело о мошенничестве против Гольдмана.

Отмечается, что следователи ходатайствуют о наложении ареста на более чем 380 объектов, принадлежащих экс-депутату и его компаниям.

Ранее в Госдуме заявили, что в «русских The Sims» персонажей будут преследовать по УК РФ.

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