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Кадыров публично обратился к сыну Адаму в день 16-летия

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил своего сына Адама с 16-летием

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adam_benoevsky_k13/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил своего сына Адама с 16-летием, и рассказал о том, какие цели ставит перед собой юноша. Поздравления чеченский лидер выложил в своем Telegram-канале.

«Мы поздравляем с днем рождения внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – Адама Кадырова», — написал отец именинника.

Он отметил, что Адам с детства занимается спортом и военным делом. По словам Рамзана Кадырова, его сын владеет оружием и проводит занятия по стрельбе на территории академии спецназа в Гудермесе.

«С малых лет Адам начал заниматься спортом, чуть позже — военной подготовкой. Благодаря своему упорству и сильному характеру продолжает тренировки и сейчас», — добавил глава республики.

Кадыров также заметил, что его сын уже занимает пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики.

15 ноября сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил очередную награду: орден «За служение религии Ислам» I степени.

Ранее Кадыров пригласил президента России Владимира Путина посетить республику.

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