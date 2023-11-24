В центральной части Сахалина зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4

На Сахалине специалисты зафиксировали новое землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

Инцидент произошел в центральной части Сахалина. Эпицентр землетрясения магнитудой 3,4 находился в 11 километрах от села Пильво.

«Очаг подземных толчков располагался на глубине трех километров», — сообщается в публикации.

Землетрясение ощущали жители села Онор, которое располагается в Смирныховском районе региона.

Как сообщает ТАСС, толчки два-три балла, как правило, практически незаметны. Люди могут заметить только легкие колебания и раскачивание висячих предметов.

Ранее на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2.