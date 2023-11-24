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Украинская беженка рассказала о недостаточной господдержке в Британии

Украинская беженка заявила, что в Британии ее едва не выгнали на улицу

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Global Look Press

Украинка Виктория в интервью Guardian заявила, что в Британии беженцы рискуют оказаться на улице из-за недостаточной помощи со стороны государства.

По ее словам, она «не ожидала», что столкнется с риском оказаться без жилья спустя шесть месяцев после приезда в страну. Также она рассказала, что постоянно испытывает стресс.

«Нам не разрешают подавать заявление на получение гражданства, мы работаем без перерыва, и мы не знаем, где наше будущее», — сказала Виктория.

В материале отмечается, что найти новое жилье женщине помог Британский Красный Крест. Представитель организации Оливия Филд поделилась мнением, что зимой тысячи украинских мужчин, женщин и детей в Великобритании станут бездомными.

До этого сообщалось, что Верховный суд Британии назвал незаконным решение правительства королевства высылать нелегальных беженцев в Руанду.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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