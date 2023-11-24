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На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей на 18 минут

Крымский мост открыли через 18 минут после приостановки движения

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Ulf Mauder/Global Look Press

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту через 18 минут после перекрытия движения. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на объекте.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — уточнили в сообщении.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли в пятницу, 24 ноября, в 3:00 мск. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого вечером 23 ноября движение автотранспорта по Крымскому мосту уже перекрывали. Причину перекрытия не назвали.

В начале ноября стало известно о начале строительства железной дороги между Ростовом-на-Дону и Крымом. Ее планируют проложить в том числе по территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожья. Глава Крыма Сергей Аксенов счел этот путь альтернативой Крымскому мосту.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

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