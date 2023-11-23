Раскаявшимся по ряду статей УК РФ разрешат работать приставами

Лицам, в отношении которых дела по ряду статей УК РФ прекратили в связи с «деятельным раскаянием», разрешат работать в органах принудительного исполнения (судебными приставами). Об этом говорится в тексте законопроекта, внесенного правительством в Госдуму.

Документ предусматривает возможность поступления на службу лица в случае прекращения в отношении него уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием по уголовным делам частного обвинения, прекращенным не менее чем за три года до дня поступления на службу в органы принудительного исполнения. Кроме того, корреспондирующие изменения вносятся в положения, касающиеся ограничений и запретов, связанных со службой.

К уголовным делам частного обвинения относятся дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью, о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, а также о клевете.

До этого комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал и посоветовал депутатам принять законопроект о введении уголовной ответственности за преступления против военной службы для участников добровольческих формирований.

В апреле в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается прекращать уголовное преследование в отношении россиян, обвиняемых по преступлениям небольшой или средней тяжести, если они добровольно изъявили желание служить в «воинских формированиях» РФ.

Ранее Совфед одобрил закон о «заморозке» индексации зарплат госслужащих.