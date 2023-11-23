В Москву вылетел спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами

Самолет МЧС РФ, на борту которого находятся эвакуированные из сектора Газа российские граждане и члены их семей, вылетел из Каира и сейчас направляется в Москву. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, всего в составе новой группы в российскую столицу из Египта должны прибыть 103 человека. В их числе 47 несовершеннолетних, подчеркивается в заявлении.

«Самолет Ил-76 МЧС России с россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву», — указано в публикации.

Утром 23 ноября министерство иностранных дел РФ сообщило, что всего заявки на эвакуацию из сектора газа подали 900 российских граждан. К тому моменту из палестинского анклава на российскую территорию были вывезены 653 человека.

В тот же день стало известно, что после возвращения в Москву девяти эвакуированным гражданам понадобилась госпитализация. По информации ТАСС, в том числе медицинская помощь понадобилась шестерым детям.

Однако другие подробности о состоянии эвакуированных людей не уточнялись. В частности, это касается причин их госпитализации и названий больниц, куда отправили пациентов.

Ранее в МЧС РФ прокомментировали сообщения, согласно которым некоторые российские граждане пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» вне официальных списков.