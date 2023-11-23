Пожар в ресторане в центре Москвы потушен

Пожар в ресторане, расположенном на Новом Арбате в центре Москвы, потушен. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«По предварительной информации, в ресторане загорелась обшивка кухни и система вентиляции», — заявили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 10 кв. м. Здание самостоятельно покинули 15 человек, указали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в результате пожара пострадавших нет.

Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств пожара. По данным из открытых источников, инцидент произошел в ресторане Steak it easy.

Ранее в Москве загорелись два ресторана за один день. 6 июля на Тверском бульваре в центре столицы вспыхнула кровля здания, в котором расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Из ресторана «Кафе Пушкинъ» эвакуировали более 100 человек. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, из здания были слышны звуки взрывов.

До этого в московском отеле Four Seasons произошел пожар.

Ранее в Москве в жилом доме взорвался телевизор.