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Британский боец хранит свое откусанное ухо в банке со спиртом

The Sun: британский боец рассказал, что хранит кусок своего уха в банке с раствором

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Британский боец хранит свое откусанное ухо в банке, пишет The Sun. По словам мужчины, теперь это его талисман.

Алекс Этерингтон рассказал, что часто принимает участие в подпольных боях. Как правило, такие драки проходят с минимальным количеством правил, поэтому бойцы регулярно получают серьезные травмы. Сам 32-летний мужчина рассказал, что однажды ему откусили часть уха.

«Через 10 секунд после начала боя соперник откусил мне ухо. Я сначала не понял, что случилось. Кровь текла по всему моему лицу», — вспоминает британец.

После этого мужчина отправился в больницу и надеялся, что там ему смогут пришить часть уха, но медики сообщили ему, что это невозможно.

«Часть уха теперь хранится у меня дома на кухне в банке со спиртовым раствором», — добавил Этерингтон.

Ранее девушка-боец опубликовала фото в кофте с декольте.

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