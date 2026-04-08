Неизвестный с ломом проник в салон связи и украл телефоны на 400 тыс. рублей

В Казани мужчина за несколько минут ограбил салон связи на 400 тыс. рублей

В Казани сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который вскрыл салон связи и похитил телефоны почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает УМВД Татарстана.

Инцидент произошел ранним утром на улице Беломорской. Неизвестный взломал входную дверь, проник в торговую точку и похитил все мобильные телефоны и аксессуары, которые были на стеллажах. Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний неоднократно судимый местный житель. На допросе мужчина признался, что сдал украденные гаджеты в комиссионные магазины, а вырученные деньги потратил на себя. Возбуждено уголовное дело о краже, фигурант арестован.

