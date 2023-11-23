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На новом Арбате произошел пожар

Mash: на Новом Арбате в Москве горит ресторан Steak IT easy

В Москве на Новом Арбате горит ресторан Steak IT easy. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным информационного портала, посетителей эвакуировали. Причины произошедшего уточняются.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что несколько населенных пунктов Московской области в ночь на 23 ноября остались без света из-за возгорания на электроподстанции.

Сообщалось также о пожаре на авиационном заводе имени Чернышева на северо-западе Москвы. Огонь распространился на площади 30 кв. м. Сотрудники МЧС ликвидировали горение. В результате случившегося пострадал 52-летний мужчина. Уточнялось, что у него было обожжено 90% тела и зафиксированы ожоги 2-3 степеней. Официальной информации о причине пожара не поступало.

19 ноября на территории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) загорелся строительный мусор.

Ранее в московском подъезде вспыхнула мусоросборная камера.

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