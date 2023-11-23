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Полиция Петербурга задержала за хищение миллиона у учительницы ее соседей

В Петербурге за хищение миллиона у учительницы задержали ее соседей

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали двух мужчин, которые украли у пожилой учительницы миллион рублей. Злоумышленниками оказались соседи 70-летнего педагога по лестничной площадке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Как рассказали в полиции, 21 ноября к ним обратилась преподавательница одной из школ Центрального района, проживающая на Захарьевской улице. Женщина поделилась, что ее обманули мошенники. Под предлогом сохранения ее средств в безопасности неизвестный убедил по телефону учительницу перевести через банкомат 1,2 млн рублей на указанный счет.

В подозрении в совершении преступления задержаны 25-летний и 41-летний мужчины, которые проживают в соседних с потерпевшей квартирах.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина два года переводил деньги на счета мошенников.

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