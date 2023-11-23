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Поляки заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Погранслужба Украины: поляки перекрыли КПП «Медика» на границе с Украиной

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Roman Baluk/File Photo/Reuters

Польские перевозчики перекрыли движение грузового транспорта еще на одном пункте пропуска на украинско-польской границе. На этот раз заблокированным оказался пункт «Медика», сообщает Госпогранслужба Украины в Telegram-канале.

«На территории Польши на дороге перед пунктом пропуска «Медика» (Польша), смежном с украинским пунктом пропуска «Шегини», началось блокирование движения грузовых транспортных средств. В этой связи усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд», — говорится в сообщении ведомства.

Блокировка «Медики» может продлиться до 26 ноября, отметили пограничники, добавив при этом, что движению автобусов и легкового транспорта польские перевозчики не мешают.

20 ноября замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач сообщил, что польские перевозчики начали препятствовать прохождению гуманитарных грузов и цистерн с горючим.

До этого польские водители объявили о начале забастовки с фактическим перекрытием движения грузового автотранспорта через польско-украинскую границу.

Ранее на границе Словакии и Украины образовалась огромная пробка из-за польских водителей.

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