Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии проходят обыски по делу не признающих ФРГ рейхсбюргеров

Bild: в ФРГ 280 сотрудников спецслужб проводят операцию против рейхсбюргеров

close
100%
Christian Mang/Reuters

Прокуратура Мюнхена проводит крупную антитеррористическую операцию против рейсбюргеров — жителей Германии, не признающих легитимность ФРГ. Об этом сообщает Telegram-канал Bild на русском.

В операции задействованы около 280 сотрудников экстренных служб, обыски проводятся в восьми федеральных землях Германии. Сообщается, что 20 человек обвиняются в создании преступной организации.

Bild напомнил, что рейсбюргеры, или «граждане Рейха», — люди, не признающие Федеративную Республику Германия и ее демократические структуры. В 2022 году власти оценивали количество сторонников этой идеологии в 23 тысячи человек, годом ранее — в 21 тысячу.

12 ноября сообщалось, что полиция 34 часа осаждала дом «гражданина рейха» и поклонника Сталина.

В марте немецкие власти также проводили обыски по делу рейхсбюргеров, но масштаб операции был меньше.

Ранее в Германии задержали россиянку и еще 25 подозреваемых в подготовке госпереворота.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий