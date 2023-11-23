В Германии проходят обыски по делу не признающих ФРГ рейхсбюргеров

Прокуратура Мюнхена проводит крупную антитеррористическую операцию против рейсбюргеров — жителей Германии, не признающих легитимность ФРГ. Об этом сообщает Telegram-канал Bild на русском.

В операции задействованы около 280 сотрудников экстренных служб, обыски проводятся в восьми федеральных землях Германии. Сообщается, что 20 человек обвиняются в создании преступной организации.

Bild напомнил, что рейсбюргеры, или «граждане Рейха», — люди, не признающие Федеративную Республику Германия и ее демократические структуры. В 2022 году власти оценивали количество сторонников этой идеологии в 23 тысячи человек, годом ранее — в 21 тысячу.

12 ноября сообщалось, что полиция 34 часа осаждала дом «гражданина рейха» и поклонника Сталина.

В марте немецкие власти также проводили обыски по делу рейхсбюргеров, но масштаб операции был меньше.

Ранее в Германии задержали россиянку и еще 25 подозреваемых в подготовке госпереворота.