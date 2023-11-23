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В новых регионах РФ ожидается перевыполнение плана по ремонту дорог

Хуснуллин: план по ремонту дорог в новых регионах РФ перевыполнят на 200-300 км

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Илья Питалев/РИА «Новости»

План по восстановлению дорог в новых российских регионах будет перевыполнен на 200-300 км до конца текущего года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал заместитель главы правительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что строители ежедневно ремонтируют дороги в Луганской народной республике (ЛНР) и Херсонской области. То же касается развития транспортной инфраструктуры в Запорожской области и Донецкой народной республике (ДНР).

«Полторы тысячи видим уже сейчас, до конца года еще 200-300 км дорог приведут в порядок», — подчеркнул Хуснуллин.

Как он сказал, правительство направило «опережающее финансирование» для реализации данной инициативы. При этом заместитель премьер-министра подчеркнул, что специалисты трудятся в непростых условиях.

По его словам, в ходе боевых действий некоторые дороги были заминированы. Более того, часть дорожного полотна и сейчас используется для переброски военной техники на линию соприкосновения.

15 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о проработке вопроса, касающегося строительства железной дороги в Крым через новые регионы страны. На данный момент соответствующий проект находится на стадии разработки, пояснил он.

Ранее в Совете безопасности РФ призвали распространить меры стимулирования учителей на новые регионы страны.

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