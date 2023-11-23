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В аэропорту Екатеринбурга задержали вернувшегося из ОАЭ криминального авторитета

В Екатеринбурге задержали криминального авторитета по кличке Фартовый

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В аэропорту Екатеринбурга правоохранители задержали криминального авторитета по кличке Фартовый. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Мужчина уехал в Дубай после драки в кальянной, которая произошла 12 ноября. Во время инцидента он избил нескольких человек. Помимо этого, он стрелял по людям из травматического оружия.

Как сообщает Е1 со ссылкой на источник, авторитет предполагал, что спустя время после произошедшего «все утихло», поэтому он вернулся в Екатеринбург. Мужчину подозревают в тяжком преступлении.

По предварительной информации, в аэропорту его задержали следователи совместно с райотделом полиции. Ожидается, что в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Ранее молодой человек оказался в колонии за «минирование» более чем 800 объектов в РФ и Белоруссии.

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