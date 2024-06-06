Макрон прокомментировал задержание гражданина Франции в Москве

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержанный в Москве француз работал на швейцарскую НКО, а не на Францию. С таким заявлением он выступил в интервью для France 2.

Перед этим Reuters писало, что задержанный в Москве Лоран Винатье работал советником швейцарского Центра гуманитарного диалога.

До этого Следственный комитет Российской Федерации сообщил о задержании гражданина Франции.

По версии следствия, он несколько лет вел сбор данных, касающихся военной и военно-технической деятельности Российской Федерации. При этом отмечается, что он имел умысел на неисполнение «обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов», которая предусмотрена российским законодательством.

По данным следственного органа, французский гражданин «в этих целях неоднократно посещал» РФ, в том числе Москву, и встречался с российскими гражданами.

Его задержали и доставили в подразделение московского СК с целью проведения следственных действий.

Ранее Макрон анонсировал передачу французских истребителей Mirage 2000-5 Украине.