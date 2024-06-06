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В Париже на площадке ООН открыли День русского языка

В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО в день рождения Пушкина открыли День русского языка

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Aurelien Morissard/AP

В Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, в 225-ю годовщину со дня рождения русского поэта Александра Пушкина торжественно открыли День русского языка. Об этом пишет РИА Новости.

«Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, сегодня в 225-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина для меня большая честь открыть на площадке Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры День русского языка», — заявил постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО, чрезвычайный и полномочный посол Ринат Аляутдинов.

Аляутдинов назвал роль русского языка связующей в обмене идеями, экономическими и культурными достижениями, важной для доступа к культурному пространству русской цивилизации.

«Мы уверены, что празднование Дня русского языка послужит развитию международного гуманитарного сотрудничества и взаимопонимания», — заявил он.

Торжество проходит по совместной инициативе России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Для гостей выступила оперная певица Елена Максимова, также прошли представления танцевальных и музыкальных коллективов из разных стран.

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