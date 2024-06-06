В США заявили, что не диктуют Грузии, какие принимать законы

Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не пытается диктовать Тбилиси, какие принимать законы. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом, представитель американского внешнеполитического ведомства прокомментировал введение визовых санкций в отношении десятков грузинских граждан, включая депутатов и членов правительства. В ходе регулярного брифинга журналисты поинтересовались у дипломата, почему США считают возможным вводить рестрикции за законотворческую деятельность в другом государстве.

«Мы не диктуем правительству Грузии, какие принимать законы. Но если вы посмотрите, откуда пришло вдохновение для этой нормы (закона об иностранных агентах. — «Газета.Ru») — из другой страны, которая приняла свою версию этого закона — моделью, очевидно, была РФ», — сказал Миллер.

Как он отметил, грузинские власти имеют право принимать решения о том, в каком направлении государство будет двигаться в будущем. Тем не менее у Вашингтона также есть право принимать свои решения и запрещать тем или иным людям посещать страну, подчеркнул представитель Государственного департамента США.

В конце он добавил, что в настоящее время американские власти занимаются переоценкой финансовой помощи Тбилиси.

28 мая парламент Грузии преодолел вето главы государства Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Документ был принят в третьем и окончательном чтении еще 14 мая, но президент отказалась его подписывать и наложила вето.

6 июня в Государственном департаменте США объявили о введении визовых ограничений против ряда грузинских граждан. Речь идет о членах правящей в республике партии «Грузинская мечта», ряде других парламентариев, а также нескольких сотрудниках правоохранительных органов и рядовых жителях.

Ранее неправительственные организации в Грузии решили обжаловать закон об иностранных агентах в Конституционном суде страны.