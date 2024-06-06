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Пасечник заявил о поимке убийц луганских депутатов Попова и Филипоненко

Пасечник: убийцы луганских депутатов Попова и Филипоненко найдены

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Алексей Майшев/РИА Новости

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о поимке преступников, виновных в убийствах депутатов Народного совета ЛНР Олега Попова и Михаила Филипоненко. Об этом пишет РИА Новости.

Пасечник выразил сожаление, что не может разглашать подробности следствия.

«Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае тех исполнителей, которые все это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли», — сказал Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума.

8 ноября 2023 года в Луганске взорвали автомобиль депутата Народного совета и экс-начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко. Затем, 6 декабря, произошел аналогичный теракт — в своей машине скончался другой луганский депутат — Олег Попов. После инцидентов украинские средства массовой информации сообщали со ссылкой на свои источники, что к совершению преступления причастна Служба безопасности Украины.

Ранее Пасечник заявил, что ВСУ ударили по поселку ЛНР французскими ракетами Scalp-Eg.

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