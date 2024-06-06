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Макрон анонсировал передачу французских истребителей Украине

Макрон анонсировал передачу французских истребителей Mirage 2000-5 Украине

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу французских истребителей Mirage 2000-5 Украине. С таким заявлением он выступил в интервью для France 2.

«Завтра мы собираемся начать новую форму сотрудничества и объявить о поставке Украине истребителей Mirage 2000-5 из Франции, которые позволят ей защитить свою территорию и свое воздушное пространство», — заявил он.

По словам Макрона, 7 июня Франция запустит программу подготовки украинских пилотов к полетам на этих истребителях.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с Макроном и выступит в парламенте Франции 7 июня.

Зеленского ждут в Париже после торжественных мероприятий, посвященных высадке союзных войск в Нормандии. Помимо президента Франции, он встретится с министром обороны Себастьяном Лекорню.

Ранее в Кремле оценили реакцию Путина на отправку Макроном военных инструкторов на Украину.

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