Бикович сыграет главную роль в российско-китайском шпионском фильме

Министр культуры России Ольга Любимова на полях ПМЭФ рассказала, что Россия и Китай начали работу над совместным фильмом «Красный шелк». Об этом сообщает РИА Новости.

Любимова заявила, что гордится тем, что 15 марта на большой экран в Китае вышла российская космическая драма «Вызов» Клима Шипенко.

«И сейчас готовится новый проект «Красный шелк». Мы уже с коллегами обсуждаем возможность его создания», — сказала она в рамках сессии «Россия — Китай».

Действие будущего шпионского фильма разворачивается в 1927 году, главные герои — молодой красноармеец и бывший царский агент — должны через всю Россию перевезти секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Им будут мешать иностранные разведчики, прячущиеся под видом обычных пассажиров.

Главные роли в картине исполнят Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Чжэн Ханьи, Хуан Хаонань и другие. Режиссером проекта станет Андрей Волгин.

По инициативе президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 2024-2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая.

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