Адвокат высадившего бойцов СВО таксиста опроверг прекращение дела

Уголовное дело в отношении водителя, который высадил из такси участников СВО, не прекращено. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на адвоката фигуранта дела.

По словам защитника Эрланбека Токтосунова, дело не закрыто.

«Сегодня общался со следователем, он запросил характеризующие материалы на моего подзащитного. Расследование дела продолжается», – поделился участник процесса.

Источник издания сообщил, что в заявлении МИД Киргизии речь идет о невозбуждении дела по другой статье.

Инцидент, после которого правоохранители обратили внимание на таксиста, произошел в Москве. По словам пассажира, в поездке они с другими бойцами СВО начали говорить про теракт в «Крокус Сити Холле». После этого водитель-иностранец потребовал отменить поездку и попытался вытащить одного из пассажиров из салона.

По словам самого таксиста, причиной ссоры стало изменение способа оплаты после начала поездки. Мужчина не был уверен в том, что ему заплатят.

В отношении иностранца завели дело, но вскоре в МИД Киргизии сообщили, что дело прекратили.

Ранее подростки избили бойца-инвалида СВО в Казани.