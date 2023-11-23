Автобус протаранил скорую в центре Хабаровска

В центре Хабаровска автобус протаранил машину скорой помощи. Как пишет Telegram-канал Amur Mash, два медика пострадали в результате сильного столкновения.

Машина с красным крестом ехала в сторону Амурского бульвара. Маяки и сирена были включены у медицинского автомобиля.

Водитель маршрута №8 тем не менее не заметил скорую помощь — он влетел в скорую на Муравьева-Амурского — Волочаевской.

В результате ДТП у медиков диагностированы ушибы.

В начале ноября в Краснодаре три человека пострадали в аварии с участием скорой помощи. Инцидент произошел на пересечении улиц 40 лет Победы и 1 Мая. ДТП попало на видео. На кадрах видно, как машина фельдшеров двигается по улице и выезжает на перекресток. В этот момент с левой стороны в нее врезается черный автомобиль и отталкивает к тротуару.

В июне этого года полицейский сбил велосипедиста, ударил его ножом и скрылся. Пострадавшего велосипедиста заметили другие люди, мужчину госпитализировали в ближайшую больницу с проникающим ранением печени. Через несколько дней после инцидента следователи установили водителя и задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сотруднику МВД грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.